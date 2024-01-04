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Tiryakilere kötü haber gelmeye devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde JTI grubuna yapılan zamın ardından, bir başka sigara grubu olan Philip Morris'a da zam geldi.

Bu zam kararı, 2024'ün ilk haftasında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının hemen ardından geldi.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından 2024’ün ilk haftasında zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde JTI grubunun sigaralarına 2-3 TL'lik zam yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarına da zam yapıldığı belirtildi.

Yapılan bu zam sonucunda en ucuz sigara 54 TL'den satılacak. Zamlı fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak. Tiryakiler, sigara alışkanlıklarıyla ilgili maliyetlerinin arttığını görmeye devam ediyor.

İşte sigaraların zammı fiyatları:

MARLBORO TUCH Blu/Gray/White: 57 TL

MARLBORO EDGE: 56 TL

MARLBOROEDGE Blue/Sky: 56 TL

MARLBORO Red/Touch: 58 TL

MARLBORO RLL 50: 70 TL

PARLIAMENT 59 TL

PARLIAMENT AQUA BLUE SLM: 60 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLU: 58 TL

MURATTI BLU: 55 TL

MURATTI: 56 TL

LM: 54 TL

LARK: 55 TL

CHESTRFIELD: 54 TL