Yozgatlı vatandaşların da dikkatinde kaçmayan ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde görülen örümcek endişe yarattı. Bu defa Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evinin duvarında ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Yakından incelediğinde, bu örümceğin desenleri ve görünüşünün farklı olduğunu fark etti. Cep telefonu kamerasını kullanarak örümceği kayda alan vatandaş, internetten yaptığı araştırmada bu örümceğin 'Argiope lobata' türüne ait olduğunu keşfetti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, bu örümcek türünün son altı ay içinde Türkiye'nin birçok ilinde görüldüğünü açıkladı.

İnsanı öldürebilen bir yapısı yok

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam yaptığı açıklamada, “Şimdi tabii ki son 6 aylık bir sürece baktığımızda ülkemizin pek çok ilinde benzer şekilde Argiope lobata dediğimiz loblu örümcek olarak da adlandırılan böcekle karşı karşıya gelindi. Bu örümcekgiller familyası içerisinde yer almaktadır. Tabii ki burada özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olması ve aptomen dediğimiz son kısımdaki tırtıklı yapıyla çok dikkat çekici bir tür. Argiope türleri içerisinde pek çok benzer yapıda dişileri daha büyük, erkekleri daha küçük türler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar var, şişkinlikler var, lob yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermektedir. Ama Argiope türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkan yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Ama burada söylediğimiz gibi türün, son derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir örümcek türü olmadığını rahatlıkla söylemek isterim” dedi.

Yozgat dahil Türkiye'nin birçok bölgesinde bu türün görülmesinin, küresel ısınmanın etkisiyle yaşam alanlarının kuzeye doğru genişlemesine bağlı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, bu türün yayılımını izlemeye devam ediyor ve vatandaşların bu örümcekler hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda bilgilendiriyor. (Haber Merkezi/İHA)