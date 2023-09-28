İl Müdürü Dr. Şahin, kuduzun öneminin anlaşılması ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, 28 Eylül’ü “Dünya Kuduz Günü” olarak ilan edildiğini belirtti.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Kuduz insan sağlığını tehdit eden ve klinik belirtiler geliştikten sonra geriye dönüşü olmayan ve dramatik bir şekilde ölümle sonuçlanan zoonotik bir hastalık olup, Dünyada 150'den fazla ülke ve bölgede görülen, aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğu bilinmektedir. Kuduz riskli temas sonrasında erken müdahale hayat kurtarmaktadır” dedi.

“KUDUZ BULAŞAN VİRAL BİR HASTALIKTIR”

Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalı olduğunu belirten Dr. Şahin, ”Tilki, kurt ve çakal gibi yabani memeliler ile köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda görülmektedir. Kuduzun başlıca bulaşma yolu enfekte hayvanların ısırmasıdır. Ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan enfekte olmuş hayvanın salyası ile de bulaşabilir. Riskli temas sonrasında gerekli tedbirler alındığı zaman hastalığı önlemek mümkündür. Kuduz riskli temas sonrasında, zamanında, gerekli önlemler uygulanmadığında hastalık gelişebilir. Kuduza ilişkin belirtiler görülmeye başladıktan sonra insanlar için ölümcüldür. Kuduz kaynaklı ölümleri önlemek, kuduz riskli temasa maruz kalan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurarak kuduz profilaksisini tam ve gününde yaptırmasını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda 28 Eylül Dünya Kuduz Günü vesilesiyle tek sağlık çatısı altında kuduz hastalığının önemi ve korunma ile kuduz hastalığı kontrolü ve mücadele noktasında, gerek sağlık çalışanlarına gerekse halka yönelik farkındalık çalışmaları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)