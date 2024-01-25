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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye’de ilaç krizinin hızla büyüdüğünü söyledi.



Prof. Dr. Taner Demirer, güncel olmayan kur nedeniyle dünyanın önde gelen ilaç firmalarından Novartis başta KOAH, alzheimer ve epilepsi gibi çok önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir dizi ilacın Türkiye’ye girişini durdurduğunu belirtti.



Prof. Dr. Demirer konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ilaç pazarı olan Türkiye’de sadece sığınmacıların 1 yıllık ilaç maliyeti 1 milyar doları geçiyor. 10 milyon Suriyeli sığınmacıyı Türkiye’de tutmak için varını yokunu harcayıp, onlara 1. sınıf sağlık hizmeti vermek için elinden geleni yapan fakat kendi vatandaşlarını bu kadar mağdur eden dünyada bir başka ülke var mı?” ifadelerini kullandı.