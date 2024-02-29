Memiş, haftanın son iki işlem gününde altın fiyatlarında önemli değişimlerin beklendiğini belirtti ve yatırımcıları gelecek hakkında bilgilendirdi.

Altın fiyatları, geçen yılın son dönemlerinde keskin hareketlerle sonuçlansa da, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. İslam Memiş, emtia piyasalarında önümüzdeki günlerde sert düşüşlerin olabileceğini işaret ediyor.

Özellikle perşembe ve cuma günleri için satıcılı bir seyir öngören Memiş, mevcut paritenin 45 dolarlık bir düşüşle 2 bin altın seviyesine geri dönebileceğini belirtiyor. Ayrıca, altın sahiplerine izlemeleri gereken stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, yılın geri kalanında ons ve gram altın/TL fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini vurgulayarak, kısa vadeli düşüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor.

Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacakları şu ifadelerle açıklıyor: "Altında düşüşler yaşanabilir ancak yükselişler de hızlı olabilir. Bu durum altın yatırımcısını bitcoin'e yönlendiriyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir kısmı, altından gelen yatırımcılar tarafından sağlanıyor ve bu durum altın sahiplerini bitcoin'e yöneltiyor. Bu nedenle altın fiyatlarında kısa vadeli düşüşler yaşanabilir ancak ilerleyen haftalarda bitcoin'de yaşanacak kar satışlarının altına yöneleceğini görebiliriz. Bu durumda altın sahipleri panik yapmamalı çünkü bugün gidenler yarın geri dönecek. Haftanın bitmesine az bir zaman kala altın yatırımlarınızı tamamlamak önemlidir."

Memiş ayrıca, "Altın Mart ayında yeni rekorlar kıracak" diyerek, "Mart ayının sonunda beklediğimiz değer 2 bin 150 lira seviyesi olacak. Şu anda gram altın 2 bin 115 lira seviyesinde. Önümüzdeki hafta ons altında geri çekilmeler olabilir. Teknik olarak yeni satışlar beklediğim için, gram altın/TL tarafında da sarkmalar yaşanabilir." şeklinde görüşlerini paylaştı.