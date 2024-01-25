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Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte; çeşitli zeka oyunları, survivor parkuru, eş bulmaca oyunları yapıldı. Akabinde kütüphanenin engelli çalışma odası girişine duvar boyama yapan çocuklar, engelliler için farkındalık yaratmak adına iz bıraktı.

Kaymakam Recep Aydın'ın katılımlarıyla keyifli vakitler geçiren çocuklar ve aileleri, sohbet ederek birlikte boyama yaptı.

Aileler yürütülen bu tarz çalışmalardan, çocukların etkinliklerine dahil olmaktan dolayı teşekkür ettiler.