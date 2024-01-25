Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

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Çocuklar doyasıya eğlendi 2

İlçe kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte; çeşitli zeka oyunları, survivor parkuru, eş bulmaca oyunları yapıldı. Akabinde kütüphanenin engelli çalışma odası girişine duvar boyama yapan çocuklar, engelliler için farkındalık yaratmak adına iz bıraktı.

Çocuklar doyasıya eğlendi 1

Kaymakam Recep Aydın'ın katılımlarıyla keyifli vakitler geçiren çocuklar ve aileleri, sohbet ederek birlikte boyama yaptı.

Aileler yürütülen bu tarz çalışmalardan, çocukların etkinliklerine dahil olmaktan dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Hakan Demirbaş