Ziraat Fakültesi öğrencileriyle ekili alanlarda inceleme yapan Endes, gazetecilere, bu yıl mart ve nisan ayında yağış miktarının geçen yılın aynı aylarına göre yaklaşık iki kat fazla olduğunu söyledi.

Bu sene geçmiş yıllara göre yağışın ve nemliliğin fazla olmasından dolayı buğdayda görülen pas hastalığından dolayı çiftçilerden şikayet aldıklarını belirten Endes, "Çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde arazilerde çalışma yaparak, onları bilgilendiriyoruz. Kentte mart ve nisan aylarındaki yoğun yağışlardan buğday, arpa ve nohutta mantar hastalıkları görülebilir. Mayısı bitirdik ve havalar halen yağışlı geçiyor. Bitki hastalıklarına karşı kültürel uygulamalara daha çok ağırlık verilmesi yönünde bir durum içerisinde bulunmamıza rağmen maalesef kimyasal ilaçlamalara artık yavaş yavaş başvuru yapmamız gerekiyor." dedi.

Pas hastalığı açısından uygun koşullar devam eder ve hastalık başaklara geçerse yüzde 70-80 oranında verim kayıplarına da neden olabileceğini ifade eden Endes, "Haziranın 10'undan sonra sıcaklıkların artmasıyla pas etkisini kaybedecek. Bundan dolayı hastalığın görüldüğü yerlerde tek ilaçlamayla kayıp yüzde 20'lere indirilebilir." diye konuştu.

"Bitkilere hastalık gelmeden koruyucu önlemler almalıyız"

Endes, fazla yağışların nohutta da halk arasında "san" diye bilinen "nohut antraknozu"na neden olduğunu anlattı.

Bölgede nohut ekiminin tamamlandığını ve bitkinin 10-15 santimetreye ulaştığını dile getiren Endes, şunları kaydetti:

"Havalar nemli gidiyor, bitki hastalıkları için uygun koşullar var. Havaların bu şekilde nemli gitmesi durumunda nohutların san hastalığına karşı ilaçlanmasını önermekteyim. Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında, nohutlar için de önerilmiş ilaçlar mevcuttur. Biz bitkileri hastalıktan korumalıyız. Bitkilerde tedavi edici yöntemler yoktur. Bitkiye hastalık gelmeden ya da bitkiye bir böcek musallat olmadan onu korumamız gerekir. Bu nedenle bitkilere hastalık gelmeden koruyucu önlemler almalıyız."

Endes, çiftçilere ekili tarlalarını kontrol etmelerini, bitkilerde hastalık belirtileri görmeleri durumunda ilgili yerlere bildirmelerini ve gerekli zirai mücadeleyi yapmalarını da istedi. AA