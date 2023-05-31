Spora yönelik etkinlikler kapsamında SORGED tarafından gençler için voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

Sporun da eğitim niteliğinde olduğunu aktaran SORGED yetkililerince, “Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir” denildi.

SORGED’in sosyal medya hesabından yetkililer tarafından paylaşılan bilgide, “Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürmek için yapmamız gerekenlerin başında spor yapmak gelir. Spor sayesinde kalp rahatsızlığı riskimiz azalır. Bunun yanında, kaslarımız güçlenir, fiziksel performansımız artar. Çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Bu nedenle sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekir. Spor ve sağlık birbirini dengeleyen faaliyetlerdir. Bir insanın spor yapması sağlıklı kalmasını kolaylaştırır. Düzenli spor yapmak, doku, organ ve sistemlerin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Düzenli spor yapmak için insanların planlı hareket etmesi gerekir. Vücudun işleyişinin devamlılığı, zindelik için spor yapmak gerekir. Spor faaliyetlerini okulda, evde, iş yerinde özel alanlarda yapmak mümkündür” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi