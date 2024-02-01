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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çalınan konteyner sahibine teslim edildi.

Yozgat merkeze bağlı bir köyde ikamet eden S.G. isimli şahsın, tarlasında bulunan konteynerin çalınması ile ilgili 28 Ocak 2024 günü yaptığı şikayetle ilgili Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar kapsamında olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar ve teknik takip neticesinde; hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.B.K. isimli şahsın yaklaşık üç ay önce konteynerin vinç yardımı ile bağdaki yerinden gizlice alarak U.K. isimli şahsın bağ evine taşıdığı tespit edildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalınan konteyner 30 Ocak 2024 günü bağ evinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık suçunu işleyen H.B.K. isimli şüpheli şahıs yakalanması maksadıyla adli işlemlere devam edilmektedir.