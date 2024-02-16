MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca, il millî eğitim müdürlüklerine bağlı Ar-Ge birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler; yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak, bilgi, birikim ve deneyim paylaşımına imkân tanımak amacıyla bülten olarak yayımlandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı Ar-Ge birimleri, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları doğrultusunda erken çocukluk eğitiminden başlayarak eğitim öğretimin her kademesinde tüm bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemine ulaşması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Ar-Ge birimleri bu kapsamda eğitim, bilim, kültür, sanat ve araştırma geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak illerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Ayrıca taşra teşkilatındaki stratejik planlama ve yönetim, izleme ve değerlendirme, iç kontrol sistemi ve proje faaliyetleri yine Ar-Ge birimleri tarafından yürütülüyor.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca, Ar-Ge birimlerinin 81 ilde yürütülen eğitime dayalı projelerin ve faaliyetlerin yer aldığı "81 İl Ar-Ge Temmuz-Aralık 2023 Bülteni" yayımlandı.

Yılda iki kez yayımlanacak bültenin Temmuz-Aralık 2023 sayısında 81 ilin tamamında gerçekleştirilen örnek faaliyetlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Bülten, Ar-Ge birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin görünürlüğünü artırmayı; birimler arasında bilgi, birikim ve deneyim paylaşımına imkân tanımayı amaçlıyor.