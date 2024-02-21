Yozgat'ta da emekli maaş promosyonları, emeklilere yönelik yapılan maaş zammının ardından güncellendi ve kamu ile devlet bankaları arasındaki makas önemli ölçüde genişledi, şimdi 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti Bankası, ING gibi bankaların güncel promosyon rakamları...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zam ve en düşük aylığın 10.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, yeni dönemde emekli promosyon sınırları da değişti. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken, bankaların belirlediği promosyon tutarlarına hak kazanabiliyorlar. 3 yılı dolduran emekliler, yeni promosyon alma hakkına sahip oluyor ve mevcut bankalarıyla görüşerek yeni rakamlar üzerinden anlaşma sağlayabiliyorlar.

Emekliler, süre dolmadan da banka değiştirebiliyor. Kredi kullanılmamışsa, kalan sürenin promosyonu iade edilip ayrılabilir, cayma hakkı kullanılabilir. Maaşlarını taşımak isteyenlerin ise bankaya bildirim yapması gerekiyor, bu bildirimler banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Devlet bankaları, 7500-10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde alanlara ise 5.000 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Kampanyaların 2023 yılında 12.000 liraya kadar yükselmesiyle birlikte, emekli promosyon ödemeleri 15.000 liraya kadar çıkmış durumda. Kamu ve özel bankalar arasındaki fark ise 10.500 liraya ulaşmış durumda. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da maaş promosyonundan faydalanabiliyorlar.

Bankalara göre güncel promosyon rakamları şu şekildedir:

Yapı Kredi: 3 Şubat 2024 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca taahhüt veren müşterilere, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.

QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunmaktadır.

Denizbank: Emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunmaktadır.

Fibabanka: 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon vermektedir.

Şekerbank: Maaş aralıklarına göre promosyon fırsatları sunmaktadır.

Ziraat Bankası: 2 yıldır devam eden promosyon kampanyası ile emekli aylığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

Kuveyt Türk: 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ve çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Albaraka: 29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını taşıyan müşterilere 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL'ye varan ödül fırsatı sunmaktadır.

Akbank: 12 bin 500 TL'ye varan promosyon ve çeşitli ek avantajlar sağlamaktadır.

ING Bank: 15 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödüller sunmaktadır.

Türkiye Finans: 15.000 TL'ye varan emekli promosyon ve ödül fırsatları sunmaktadır.

Garanti BBVA: 8.500 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunmaktadır.

Bu bankalar arasında emekliler, maaşlarını taşıyarak çeşitli promosyon ve ödüllerden faydalanabilirler. Her bankanın kendi kampanya koşulları ve avantajları bulunmaktadır.