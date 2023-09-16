16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve Yaşanabilir Çevre Derneği gönüllüleri de katıldı.

Yozgat Kirazlı Göleti çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amaçladı.

Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin daha yeşil ve temiz bir dünya hedefiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Etkinlik sonrasında, Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Daha yeşil ve temiz bir dünya için 16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerimiz ve Yaşanabilir Çevre Derneği gönüllüleriyle birlikte çevre temizliği yaptık" ifadelerine yer verildi.

Bu tür çevre temizliği etkinlikleri, çevre bilincinin artırılması ve doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek amacıyla önem taşıyor. (Melike Aslı Arslan)