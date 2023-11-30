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Yozgat'ta yaşayan aileler, Türkiye genelinde olduğu gibi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Türk-İş'in Kasım ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bu rakamlar, asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu düşünüldüğünde, dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar zorlandığını gösteriyor.

Kasım ayında artan temel yaşam maliyetleri, özellikle gıda, ulaşım ve konut gibi temel harcamalardaki artışlar nedeniyle aileleri açlık sınırının altında bırakarak ekonomik sıkıntıları derinleştiriyor. Yerel yetkililer, ekonomik destek ve yardım programlarını artırma çabalarına rağmen, Yozgat'ta yaşayan birçok aile bu zorluklarla başa çıkmak için fedakarlık yapmak zorunda kalıyor.

Yerel yönetimlerin çabalarına rağmen, ekonomik sıkıntılarla başa çıkmakta güçlük çeken aileler için sağlanan destek ve yardımlar genellikle yetersiz kalıyor. Yozgatlı aileler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar karşısında dayanışma içinde olmaya ve çözüm arayışlarına devam ediyor.