İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15-29 Şubat'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında Türk vatandaşı ve yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B., hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K., hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.Ş. isimli şahıslar Yozgat merkezde yakalandı.

Öte yandan Sorgun ilçesinde hakkında basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., hakkında vergi usul kanuna muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ç., isimli şahıslar, Yenifakılı ilçesinde hakkında bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B. isimli şahıs, Akdağmadeni ilçesinde hakkında kasten yaralama suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahıs, Saraykent ilçesinde hakkında ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.O. isimli şahıs yakalandı.

Dönem içerisinde yakalanan 8 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.