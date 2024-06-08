Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da randevularını iptal etmeden muayeneye gelmeyenlerle ilgili adım atan Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulaması sonuç verdi. Detaylar haberimizde:

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması, Yozgat'ta randevularını iptal etmeden muayeneye gelmeyenlerle ilgili önemli bir adımı temsil ediyor.

Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte hastaların randevulara katılım oranlarında dikkate değer bir artış yaşandı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların zamanında iptal edilmemesi, pek çok hastanın yeni randevu almasını engelliyordu ve bu durumda mağduriyetler yaşanıyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Onaylı Randevu Sistemi, bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Artık hastalar, randevularını onaylamadıklarında o tarihte başka kişilerin randevu alabilmesine olanak sağlayacaklar.

İlk verilere göre, Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte randevulara katılım oranı yüzde 92'ye ulaştı, bu da günde ortalama 50 bin kişi için randevu rahatlaması sağladı.

Yeni sistem ayrıca randevu almak isteyenlerin bekleme süresini de kısalttı. Öncesinde randevuya gelmeyen veya iptal etmeyenler nedeniyle 7 gün beklemek zorunda kalan vatandaşlar, artık randevularını ortalama 3 gün içinde alabiliyorlar.

ONAY VERİP GİTMEYENLERE UYARI

Randevu oluşturan vatandaşların, oluşturdukları tarihten bir gün önce ve saat 20.00’a kadar randevularını onaylaması zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan randevuya gitmeyeceklerin bunu beyan etmesi gerekiyor. Ancak sistemden randevuya gideceğini onaylamayan kişilerin randevuları sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.

Ancak randevuya onay verdiği halde gitmeyenlerin aynı branş için 15 gün süreyle yeni randevu olması kısıtlanıyor.