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Yozgat’ta trafik polisleri il genelinde 24 ekip 42 personelin katılımı ile denetimlerini sürdürdü. 29 Aralık 1 Ocak tarihleri itibariyle gerçekleşen denetimlerde 2 bin 198 araç denetlendi.

Yaklaşık 4 günlük yapılan denetimde 21 araç trafikten men edilirken, 173 araca toplam 370 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi dahil il genelinde farklı noktalarda uygulama yaptı.

2 bin 198 araç ve sürücüsü denetlenirken, Çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere farklı maddelerden 370 bin 225 lira cezai işlem uygulandı ve 21 araç trafikten men edildi.