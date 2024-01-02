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TKDK desteğiyle kurulan 30 çiftliğin bulunduğu Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği aracılığıyla pazarlanan sütün satışından aylık 27 milyon lira gelir sağlanıyor. Birlik binasında 2 olan çalışan sayısı da 18'e yükseldi.

Birlik Başkanı Altan Gültekin, birliğin 2008 yılında kurulduğunu, 2012 yılında günlük 500 litre süt toplama kapasiteleri bulunduğunu belirterek, “Sanayi sitesinde küçük bir büromuz vardı. TKDK imkanlarından yararlanmak için 2014'te bir proje hazırlattık ve binamızın arsasını satın aldık. Aldığımız destekle bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan binamızı yaptık. İçine de AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) ile 80 ton süt kapasitesine sahip tanklarımızı aldık” dedi.

“SÜTTEN KATMA DEĞER GİRDİSİ SAĞLIYORUZ”

Gültekin, Sarıkaya'da TKDK desteğiyle yapılan 30 büyükbaş hayvan çiftliği bulunduğunu dile getirdi. Çiftliklerde profesyonel düzeyde işletmecilik yapıldığını dile getiren Gültekin, “TKDK ile ilçemizde hayvancılık şaha kalktı. Buradan devlet büyüklerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize de aylık 27 milyon lira sütten katma değer girdisi sağlıyoruz. Yani ilçemiz, süt üretiminde Yozgat ve İç Anadolu'da lider ilçe olma yönünde ilerliyor. İnşallah daha iyi olur” diye konuştu.

“SÜTÜMÜZ ÇOK KALİTELİ”

Ürün bedellerinin her ay üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyleyen Gültekin, şunları kaydetti: “Hep birlikte hareket ederiz, 30 çiftliğin sütünün de yine Birlik olarak pazarlamasını yaparız. Her yılbaşında 5-6 firmadan fiyat alırız. En yüksek veren yere de sütümüzü pazarlarız çünkü sütümüz çok kaliteli, yağ ve protein oranları yüksek. Birliğimiz 980 üyemize hitap etmektedir. Üyelerimizin 365 gün sabah akşam sütleri kapısından alınmaktadır. Aynı zamanda üreticilerimizin gerekli yem ve makine ekipman ihtiyaçlarını, yani sütle ilgili olacak bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Aynı zamanda da birlik olduğu için sütçülerimiz ve üreticilerimiz, teşvik ve süt primlerinden yararlanmaktadır.”

“BİRLİĞİMİZ BÖLGEDE ROL MODEL OLMAKTA”

Gültekin, “Boğazlıyan ilçesine gelen yatırımcılarımız süt fabrikası kurdu. Türkiye'de tek olarak Et ve Süt Kurumu Yozgat Süt İşletme Müdürlüğü de ilçemizden süt alımına başladı. Çok kaliteli peynir, yoğurt, kaşar peyniri üretiyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Birliğimiz aynı zamanda bölgede rol model olmaktadır. Birliğin güvencesi insanlara bir teminat vererek bölgede hayvancılık ve süt fabrikası yatırımlarını teşvik etmeye başladı ve bu konudan da gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Üreticilerden Muhammet Emin Çetinkaya da tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ve 12 ineğinin olduğunu söyledi.

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliğinin kendisine süt tankı verdiğini ifade eden Çetinkaya, “Sütü tankta biriktiriyoruz, Birlik gelip her gün alıyor. Paramızı da maaş almış gibi Birlikten alıyoruz” dedi.