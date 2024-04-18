İl Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Faaliyetleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından İl Genelinde 12 bin 76 vatandaş ve 10 bin 139 araç sorgulandı.

Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Trafik Faaliyetleri Kapsamında, il genelinde 12 bin 76 şahıs ve 10 bin 139 araç sorgulandı.

640 araca cezai işlem uygulandı. 2 sürücünün alkollü olarak araç kullanma ihlalinden sürücü belgesi geri alındı. 60 araç trafikten men edildi. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.