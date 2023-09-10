Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi, vatandaşları bilinçlendirmek ve acil durumlarla başa çıkma becerilerini artırmak amacıyla önemli bir açıklamada bulundu. Şube yetkilileri, ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaparak, olay anındaki doğru müdahalenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yozgat Şube yetkilileri tarafından ilk yardımın, kazalar veya yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda, tıbbi yardımın gelmesine kadar geçen süre içerisinde hayat kurtarmak veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla uygulanan ilaçsız yöntemler olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililerce ilk yardım bilgisine sahip olmanın, acil durumlarda insan hayatını kurtarabilecek bir beceri olduğu vurgulanarak, herkesin bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi yetkilileri, ilk yardımın herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir olması gerektiğini belirterek, toplum genelinde bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine işaret etti.

“ÖNCELİKLİ AMAÇ: İNSAN HAYATINI KORUMAK”

Yetkililer tarafından ilk yardım ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar” ifadelerine yer verildi.

İLK YARDIMIN TEMEL ADIMLARI!

İlk yardımın öncelikli amaçları hakkında da bilgi veren yetkililer, “Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır” şeklinde konuştu.

İlk yardım hakkında bilgiler vermeye devam eden yetkililer, “Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır. Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir. Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir. Hasta veya yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır. Hasta veya yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir. Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir. Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına (112) haber verilmesidir. 112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır. Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta veya yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta veya yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır” dedi.

“YERİNDE MÜDAHALE EDİLMELİ”

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenleri de anlatan yetkililer şu bilgileri aktardı: “Hasta veya yaralının durumunu değerlendirmek, korku ve endişelerini gidermek, müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek, hasta veya yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak, kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek. Hasta veya yaralının yarasını görmesine izin vermemek, hareket ettirmeden müdahale yapmak, en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112), ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.” (Melike Aslı Arslan)