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Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yapılan açıklamanın ardından Yozgat Valiliği de açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kullanmakta olduğunuz nüfus cüzdanları, yeni nesil elektronik T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerlidir” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Kullanmakta olduğunuz nüfus cüzdanları, yeni nesil elektronik T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerlidir. Değiştirmediğiniz takdirde herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Kullanmakta olduğunuz eski tip sürücü belgeleri 2024 yılı sonuna kadar geçerlidir. 2016 yılı öncesi çıkartmış olduğunuz sürücü belgelerinizin ise son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024'tür” ifadelerine yer verildi.

Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu değişeceği yönündeki yanlış bilgilerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamada, "Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi bulunmamakta, ancak ehliyetler için tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

Merkez, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek’ iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin trafik uygulamalarında ceza alacaklarına dikkat çekilen açıklamada, mevcut cezanın 4 bin 64 TL olduğu ve 2024 yılından sonra bu tutarın artmasının beklendiği ifade edildi.

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirmek isteyenlerin 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin ödeyecekleri ücretin ise 769 TL olduğu bilgisi verildi. Gerekli evraklar arasında eski sürücü belgesi, yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu, sürücü belgesi, değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu, 2 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir) ve Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi yer almaktadır.