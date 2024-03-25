Kaynağı belli olmayan linklere tıklamaktan kaçının. Hesap bilgilerinizi asla başkalarıyla paylaşmayın ve banka şifrenizi online alışveriş sitelerinde kullanmayın.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Güvenliğinizi Artırma Önerileri" başlıklı infografik çalışmasıyla dolandırıcılık risklerine karşı kullanıcılara tavsiyelerde bulundu. Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre; Bu çalışmada, dolandırıcılık vakalarından kaçınmak için bazı önemli alışkanlıkların benimsenmesinin gerekliliği vurgulandı.

DOĞRULAMA YAPIN

Kullanıcılar, SMS, e-posta veya sosyal medyadan gelen bildirimlerdeki bağlantılara tıklamadan önce kaynağını doğrulamalı ve bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapmalıdır. Tek bir tıklama, kullanıcıları sahte sitelere veya zararlı yazılımlara yönlendirebilir. Ayrıca, banka hesap bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamak büyük önem taşımaktadır; çünkü hesaplar yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilir ve bu da ciddi cezalara yol açabilir.

ŞİFRELERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Şifrelerin kesinlikle başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Müşterilere, kendisini savcı, polis, asker veya banka çalışanı gibi tanıtan veya ödül, prim veya kart aidatı iadesi gibi bahanelerle şifre, kart bilgileri ve kişisel veriler isteyenlere güvenilmemesi, bu tür taleplere gelen linklere tıklanmaması önerildi. Ayrıca, güvenli olmayan mobil uygulamaların cihazlara yüklenmemesi gerektiğine dikkat çekildi; çünkü bu uygulamalar kişisel bilgileri çalabilir, cihaza zarar verebilir veya kimlik hırsızlığına yol açabilir.

DİKKATLİ İNDİRME İŞLEMİ

Cihaza yüklenen uygulamaların istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı ve bankacılık uygulamalarının resmi uygulama mağazalarından indirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bilinmeyen veya güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ

Müşterilerin bankacılık uygulamalarında kullandıkları şifreleri, başka uygulamalarda veya alışveriş sitelerinde kullanmamaları gerektiği üzerinde duruldu. Bu şekilde, daha az güvenlikli sitelerdeki şifreler ele geçirilebilir ve bu şifreler bankacılık uygulamalarına erişmek için kullanılabilir. Ayrıca, güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması ve banka hesap özetlerinin ve işlemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi de tavsiye edildi.