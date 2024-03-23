Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Güler, ramazanda ağız ve diş bakımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

Yozgatlı vatandaşları da yakından ilgilendiren ağız ve diş sağlığı problemi hakkında uzmanlar uyardı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklama görüşlerine yer verilen Güler, ramazan boyunca, günlük ağız hijyenini korumanın önemine işaret etti.

Güler, sahur sonrası yapılan normal diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, diş arası temizlik ve dil fırçalama gibi rutin uygulamalar, ağız sağlığını korumak için gerekli olduğunu kaydetti.

Ramazanda açlık nedeniyle oluşabilecek fizyolojik kokuların normal olduğuna dikkati çeken Güler, şu ifadeleri kullandı: "Yemek artıklarının dil yüzeyinde kalması halinde kötü koku oluşabilir. Bu durumda dil kazıyıcılar veya diş fırçası kullanarak dil temizlenmeli ve ağız içi iyice temizlenmelidir. Özellikle diş eti hastalığına yatkın olan kişiler, dikkatli olmalıdır. Aksi halde, ani diş eti hastalığına 'gingivitis' yol açabilirler, bu da diş etlerinde kanamayla başlayan ve zamanla kemik kaybına neden olan bir durumdur. Bunun önlenmesi için en etkili yöntem, düzenli ve doğru ağız hijyeni uygulamaktır."

Ramazan boyunca iftar ve sahur arasında etkili bir temizlik sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Güler, böylece ağız sağlığının korunarak, diş problemlerinin önlenebileceğini aktardı.