İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Sami Şen, “Ramazan ayı içinde oruç tutabilen kronik hastalığı olan vatandaşlar için iftar ve sahur için doğru beslenme ve su tüketimi konusunda iyi yönlendirilmesi ve yapılan uyarıları dikkate alması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Ramazan ayında Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren beslenme konusunda uzmanlar bilgilendirdi.

Kronik hastalıkları olanların Ramazan ayında oruç tutmak istiyorlar ise hekimlerine başvurmaları ve gerekli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Sami Şen, "Ramazan ayında oruç tutacak olan kronik rahatsızlıkları olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Kronik hastalığı olan kişiler özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği olanların Ramazan ayında oruç tutma konusu oldukça önemlidir. Bir dahiliye uzmanı tarafından bu rahatsızlıkları olanların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve oruç konusunda doğru yönlendirilmesi önerilir. Ramazan ayı içinde oruç tutabilen kronik hastalığı olan vatandaşlar için iftar ve sahur için doğru beslenme ve su tüketimi konusunda iyi yönlendirilmesi ve yapılan uyarıları dikkate alması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.