Kredi kartı kullanım ücreti olarak yansıyan ücretler tüketicilerin şikayetini arttırırken, uzmanlar dikkat çeken bir noktaya değiniyor. Detaylar haberimizde:

Günümüzde, kredi kartı kullanım ücretleri tüketicilerin endişe kaynağı haline gelirken, sektör uzmanları dikkat çekici bir konuya işaret ediyor.

Kredi kartları, global ölçekte nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ödeme kolaylığı sağlamak adına yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ülkemizde 103 milyondan fazla aktif kredi kartının bulunmasıyla birlikte, özel bankaların "aidat" adı altında müşterilerinden kart kullanım ücreti talep etmesi dikkat çekiyor.

Bu yıl özellikle yüzde 50'ye varan artışlarla karşılaşan aidat ücretleri, tüketicilerin memnuniyetsizliğine neden oluyor.

Kredi kartı aidatı ödeyenler, konuya ilişkin uzmanların uyarılarına maruz kalıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl özellikle özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptıklarını gözlemliyoruz.

Türkiye genelinde 103 milyon aktif kredi kartı bulunuyor ve bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

Küçük, ayrıca, "Aslında aidat ödemek zorunda değiliz. Her banka, isteyen müşterilere ücretsiz kart verme yükümlülüğüne sahip." diyerek, bu durumun yeterince bilinmediğine ve müşterilere hatırlatılmadığına dikkat çekti.

Tüketicilere, aidat ödemek zorunda olmadıkları alternatifler konusunda daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.