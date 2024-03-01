Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Mart 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.314 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.3086 liradan, satış fiyatı ise 31.3195 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.9013 TL'den yapan euro şu anda 33.8952 TL alış ve 33.9075 TL satış fiyatına sahip.