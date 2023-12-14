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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplamda 2,8 milyar lira değerindeki Evde Bakım Yardımı'nın hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aileleri tarafından desteklenmeleri amacıyla başlatılan Evde Bakım Yardımı'nın, aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruma hedefiyle evde bakımı öncelikli kıldıklarını ifade eden Göktaş, bu hizmetle bu amaca ulaştıklarını vurguladı.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında her hak sahibine aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Bu ay, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için toplamda 2,8 milyar lira değerindeki Evde Bakım Yardımı'nı hesaplarına yatırmaya başladık. Şu anda 560 bin vatandaşımız bu yardımdan faydalanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımları şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir kılmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."