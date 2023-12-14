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Son zamanlarda kiracı ve ev sahibi arasında artan anlaşmazlıkların gölgesinde, ev sahiplerine olumsuz bir haber geldi. Kira fiyatlarındaki gerilemeye dair konuşan uzmanlar, ilerleyen dönemlerde konut kiralarının nereye doğru evrilebileceği konusunda bilgi verdi.

KİRA FİYATLARI RAPORU YAYINLANDI

Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan ilan sitesi Sahibinden ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliği kapsamında hazırlanan "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının aralık ayı raporu yayınlandı.

Rapora göre, ülke genelindeki reel kira fiyatları son 5 aydır düşüş trendinde. Kasım ayının reel kira fiyat endeksi bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 174,3 olarak kaydedildi. Bu düşüş eğilimi ülke genelinde ve İstanbul ile İzmir'de son 5 aydır devam ederken, Ankara'da ise son 4 aydır devam ediyor. Ayrıca, reel fiyatların düşmesiyle birlikte reel fiyatlarındaki yıllık artış Kasım ayında ülke genelinde yüzde 18,3'e gerilerken, kiralık konut ilan sayıları ise Türkiye genelinde yüzde 4,1 oranında bir önceki aya göre azaldı. İstanbul'da bu oran yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 3,2, İzmir'de ise yüzde 5,3 azaldı.

TALEP AZALIYOR

Kiralık konut piyasasının durumu mevsimsel etkilere açıkken, Nisan-Eylül döneminde kiralık konutlara olan talebin arttığı ancak sonraki aylarda azaldığı görülüyor. Kış mevsiminde ise diğer dönemlere kıyasla daha sabit bir seyir izlendi. Ayrıca, kiralık konutlara olan talep Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,4 azaldı.

GELECEKTE DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Konut talebindeki düşüşler, fiyatlar üzerinde de etkili olmaya başladı. Talep azaldığı için Eylül-Kasım döneminde ortalama metrekare fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, son 3 aydır gözlemlenen kira artışının durması, ilerleyen günlerde kira fiyatlarının düşebileceğine işaret ediyor.