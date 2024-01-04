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Milyonlarca emekli, beklenen ek zam haberleriyle heyecanlanırken, Ekonomist Nedim Türkmen, emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda üstünü tamamlayacağını belirterek, hem zam oranı hem de tarih hakkında bilgi verdi.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına 2024 yılında en az yüzde 37.56 oranında bir zam yapılacağı kesinleşti. Ancak, gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret ve memur zammının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yeni yılda zam bekliyor.

Ekonomist Türkmen, şu anda bilinen yüzde 37.56'lık zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Şubat ayında tamamlanacağını belirtti. Türkmen'e göre, bu tamamlama refah payı eklenerek gerçekleşecek ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkacak.

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Maaş farklarının 15 Ocak'ta yatırılacağı ve bu artışların 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.