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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2024 yılı ocak ayı doğal gaz toptan satış fiyat tarifesine ilişkin bir açıklama yaptı. Şirket, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz tarifesinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın yeni yılda doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir tarife değişikliğine gitmeyeceği belirtildi.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve alım - işletme giderlerindeki değişim gibi faktörlerin dikkate alındığı kaydedildi.

Ayrıca, bu veriler doğrultusunda fiyatların mümkün olan en makul seviyede belirlendiği ve tüketicilere uygun şartlarda sunulduğu vurgulandı. Kamuoyuyla paylaşılan açıklama kapsamında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bilgisi iletilmiştir.