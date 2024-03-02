Türkiye genelinde ikinci el araç alımı düşünülenler için cazip fiyatlarla sunulan en uygun 9 otomobilin listesi açıklandı. İşte markalar ve güncel fiyatları...

İkinci el ve sıfır araç piyasasındaki fiyat dalgalanmaları devam ediyor. Artan talep karşısında ikinci el araç fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu nedenle, vatandaşlar en ekonomik otomobilleri öğrenmek isterken dikkat çeken bir liste paylaşıldı. İşte buna göre, en uygun fiyatlı 9 otomobil şu şekilde sıralanıyor:

Fiyatlarında önemli düşüş yaşanan modeller arasında Renault Clio, Fiat Egea, Hyundai i20, Volkswagen Polo gibi popüler seçenekler bulunuyor. Bu modellerin 2018-2020 model yıllarında %5 ila %10 arasında fiyat düşüşü yaşandı.

2020 Renault Symbol: 480 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

2012 Fiat Linea: Fiat'ın ekonomik araçlarından biri olan Linea, 480 bin TL'den satışa sunuluyor.

2010 Ford Fiesta: Şehir içi kullanım için ideal olan Fiesta, 480 bin TL fiyatıyla tercih edilebiliyor.

2015 Peugeot 208: Gençlerin favorisi Peugeot 208, 480 bin TL'den satışa sunuluyor.

2013 Hyundai i20: Hyundai'nin şehir içi kullanım için popüler modellerinden biri olan i20, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

2015 Volkswagen Polo: Şehir içinde tercih edilen Polo, 480 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

2013 Nissan Micra: Uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor ve 485 bin TL’den satılıyor.

2019 Citroen C-Elysee: 500 bin TL fiyatıyla ekonomik bir seçenek sunuyor.

2012 Opel Corsa: 480 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

2015 Fiat Punto: 500 bin TL fiyatıyla uygun fiyatlı otomobiller arasında bulunuyor.

Yapılan öngörülere göre fiyat düşüşü daha fazla devam etmeyecek. Martı ayının son haftasından itibaren ikinci el araçların pahalanabileceği söyleniyor.