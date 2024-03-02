Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgatlılar kaçırmayın! Tarım Kredi'de Ramazan indirimleri Yozgatlılar kaçırmayın! Tarım Kredi'de Ramazan indirimleri

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:43 07:05 12:58 16:07 18:41 19:58
Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:38 07:01 12:54 16:03 18:36 19:54
Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:41 07:04 12:56 16:05 18:38 19:56
Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:41 07:04 12:56 16:05 18:38 19:56
Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:40 07:02 12:55 16:05 18:38 19:55
Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:40 07:02 12:55 16:04 18:38 19:54
Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:40 07:03 12:55 16:04 18:38 19:55
Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:39 07:02 12:54 16:03 18:36 19:54
Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:40 07:02 12:55 16:05 18:38 19:55
Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:41 07:03 12:56 16:05 18:38 19:55
Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:43 07:05 12:58 16:08 18:41 19:58
Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:41 07:04 12:56 16:06 18:39 19:56
Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:42 07:04 12:57 16:07 18:40 19:57
Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Mart 2024 Cumartesi 21 Şaban 1445 05:44 07:07 12:59 16:09 18:42 19:59
Kaynak: Haber Merkezi