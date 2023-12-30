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Milyonlarca sürücünün heyecanla beklediği bir gelişme yaşandı.Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen trafikte yasal düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bu değişiklikle milyonlarca sürücü sevinç içinde, çünkü ehliyetle ilgili önemli bir kriter kaldırıldı. Ehliyette bundan sonra yeni dönem başlıyor.

Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren bu güncelleme, "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanabilme imkanını getiriyor. Yapılan düzenleme kapsamında, direksiyon eğitimini tamamlayan ve ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli olacak. Bu yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri rahatlıkla kullanabilecekler.

Trafikteki yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmeleri için gereken düzenlemenin yakın bir zamanda yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, 125 cc'ye kadar motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir eğitimden geçmeleri gerektiğini vurguladı. Bu güncellemeyle birlikte sürücüler, daha geniş bir motosiklet yelpazesinden seçim yapma özgürlüğüne kavuşacaklar.