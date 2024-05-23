Tuz tüketiminin sağlık için önemli bir faktör olduğunu söyleyen Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı bireylerde tuz tüketimini günlük 5 gr altında önerdiğine dikkat çekerek bu tüketimin hastalığı olan bireylerde ise 2 gramın altında önerildiğini söyledi.

Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü 5 gr altında öneride bulunsa da Türkiye’de birçok insan 5 gr üzerinde tuz tüketmektedir. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi hastalıklara yol açabiliyor. Tuz tüketimi sağlıklı bir birey için 5 gr altında olması gerekirken kronik hastalık taşıyanların 2 gr altında tüketilmesi gerekiyor. Hasta bu gramajı ölçemese de bazı dikkat etmesi gereken durumlar var. Mesela sofrada tuzluk bulundurulmazsa tüketim yüzde 15 azalıyor. Yemeğin tadına bakmadan tuz serpme alışkanlığını bırakmak gerekli. Ayrıca paketli gıdalar arasında olan salamura ürünlerden, salça, turşu ve konserve gibi gıdalardan uzak durmak gerekiyor.“

Türkiye’nin guatr için endemik bir bölge olduğunu ve bunun için kullanılan tuzların özellikle iyotlu olması gerektiğini İyotsuz tuzun troid hastalıklarını tetiklediğini belirten Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan, günümüzde halk arasında Himalaya, deniz tuzu, kaya tuzu gibi çeşitli tuzların ön plana çıkarılması konusunda ise şu ifadelere yer verdi: “Tüm tuzlar sodyum klorür’dür Himalaya, kaya tuzu, deniz tuzu gibi tuzların birbirine üstünlüğü yoktur. Tuzlar arasında en önemli unsur iyotlu olmasıdır ve kullanım miktarıdır. Aşırı derecede tuz tüketiminin sağlıklı bireylere bile bazı hastalıklara yol açabileceği gibi, zaten yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya daha önce kalp krizi geçirmiş olan kronik böbrek yetmezliği olan hastalığı olanlar için ekstra sıkıntıya hastalığın ilerlemesine sebep olur. Çok fazla tuz tüketimi vücutta çok fazla su tutuyor. Bu da ödeme sebep oluyor. Bu da ödemden dolayı yüklenme oluyor, nefes darlığı böbrek daha da bozularak, idrar atamama problemi olmaktadır. Özellikle kronik hastalığı olanların tuza dikkat etmesi gerekiyor.”

Yozgat Şehir Hastanesi’nde eğitim hemşireleri tarafından hazırlanan stantta tuz konusunda vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.