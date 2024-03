Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Hekimi Uz. Dr. İlay Berke, 14 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

Uz. Dr. İlay Berke, Dünya Böbrek Günü’nün amacı bütün dünya da böbrek sağlığı ve hastalıkları hakkında bir farkındalık yaratmak ve bu hastalıkların kişi ve toplum sağlığı bakımından önemli olduğunu söyledi.

Uz. Dr. Berke yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizde ve Dünya da her on erişkinden bir kişide süreğen bir böbrek hastalığı vardır. Tüm dünyada halen 850 milyon kişi herhangi bir derecede böbrek hastasıdır. Böbrek hastalıklarının kişi ve toplum sağlığı için oluşturdukları bu yük giderek artmaktadır. Yapılan tahminlere göre; 2040 yılının en önemli ölüm nedenleri arasında, beşinci sırada böbrek hastalıkları olacaktır. Sağlık harcamalarının en önemli nedenlerinden birisini bu kalem oluşturmaktadır. Böbrek hastalıkları engellenebilir, var olanların da ilerleyip tam böbrek yetmezliği haline dönüşümü geciktirilebilir. Özellikle yüksek riskli toplum kesimlerinde Şeker Hastalığı ve Hipertansiyonu olan lipid metabolizması bozukluğu olan şişman metabolik sendromlu hasta gruplarında basit tanı ve erken dönem tedavileri kişinin yaşamını bir kabus haline getiren bu hastalığı insanlığın da bir baş belası olmaktan çıkarabilir. Dünya Böbrek Günü’nde her yıl küresel çapta bir ana konu belirlenmekte ve bu ana konuyu vurgulayan sloganlar medya ve sosyal medyada işlenmektedir. Dünya Böbrek Günü’nün 2024 yılı için belirlediği ‘Herkes için böbrek sağlığı’ sloganıyla şunu vurgulamaktadır: İdeal böbrek bakımına ulaşmak, dünya bölgeleri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundururken çeşitli düzeylerdeki engellerin üstesinden gelmeyi gerektirir. Bunlar arasında erken tanıdaki boşluklar, evrensel sağlık hizmeti veya sigorta kapsamının olmaması, sağlık çalışanları arasında düşük farkındalık ve ilaç maliyeti ve erişilebilirliği ile ilgili zorluklar yer almaktadır. Böbrekleri, kalpleri ve hayatları kurtarmak için çok yönlü bir strateji gereklidir.”