Emeklilik, belirli şartların karşılanmasıyla gerçekleşir, ancak bazı durumlarda sigortalılık süresi ve yaş kriteri sağlansa bile prim ödemelerinde eksiklikler yaşanabilir. Bu durumda, toplu prim iadesi vatandaşlara sunulabilir. Aynı zamanda, bir işçinin birden fazla işverenden maaş alması veya asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödenmesi durumlarında da prim iadesi mümkündür.

SGK'DAN ALINABİLEN İKİ TÜR PRİM İADESİ BULUNMAKTADIR:

Yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi.

Birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi.

SGK prim iadesi almak isteyenlerin şu şartları karşılamaları gerekmektedir:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak (BAĞKUR 4B sigorta türü için de geçerlidir).

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak (Erkeklerde 25+ yıl, kadınlarda 20+ yıl çalışmış olmak).

SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak.

SGK prim iadesi için başvuru aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

Bireylerin bizzat kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve dilekçe yazması gerekmektedir.

SGK, başvuruyu inceledikten sonra gerekli şartların karşılanması durumunda prim iadesini nakit ve toplu olarak yapabilir.

Başvurular aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak başvuruda bulunulabilir.

SGK prim iadesi hesaplaması, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin, 1 Ekim 2008'den önce SSK'lı olarak sigortalananlar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini iade alabilirler. 2008'den sonra sigortalananlar ise brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabilirler. BAĞ-KUR sigortalıları için ise brüt kazancın %20'si iade edilir. Geriye dönük olarak ödenen askerlik ve doğum gibi prim borçlanmaları ise iade edilmemektedir.