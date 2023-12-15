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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023-2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2023 tarihinde başladığını duyurarak, başvuruların 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

18 Kasım 2023 tarihinde yapılan ÇKS Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikle, ÇKS'ye kayıt olamayan ancak tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması hedefleniyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan ÇKS Yönetmeliği değişikliği ile ÇKS'ye kayıt olamayan ancak tarımsal üretim yapılan alanlar, 'Taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Bu sayede, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt yapamayan üreticiler, tarımsal desteklerden yararlanabileceklerdir.

ÇKS kayıtları sırasında, hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, Hazine tarafından kiralanan alanlarda asgari tarımsal büyüklük şartı aranmayacaktır. Bakanlık tarafından hayata geçirilen üretim planlaması ve sözleşmeli üretim uygulamalarında, çiftçilerin maksimum düzeyde desteklerden faydalanabilmesi için tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının sisteme dahil olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çiftçilerin son başvuru tarihine kadar ÇKS başvurularını e-Devlet Kapısı veya il ve ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önemlidir" ifadelerine yer verildi.