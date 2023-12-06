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Kış aylarının gelmesiyle birlikte rüzgarlı havalarda artan sıcaklık ihtiyacı, evlerinde soba kullanan vatandaşları daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Uzmanlar, özellikle soba zehirlenmelerine karşı bilinçli önlemler alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Meteorolojinin önemine vurgu yaparak, hava durumu değişikliklerini yakından takip etmenin hayati olduğunu belirtiyorlar.

SESSİZ TEHLİKE: SOBA ZEHİRLENMELERİ

KARAR’ın haberine göre evlerinde soba kullanarak ısınan vatandaşlara yapılan uyarılarda, soba zehirlenmelerinin ciddi sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor. Uzman Dr. Mehmet Tatlı, soba zehirlenmesinin beyin ve sinir sisteminde kalıcı hasarlara neden olabileceğini açıklıyor. Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle, vatandaşların soludukları havanın zehirli olup olmadığını anlamalarının zor olduğuna dikkat çekiyor.

METEOROLOJİ TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, meteorolojiyi düzenli olarak takip etmenin, özellikle rüzgarlı havalarda alınacak tedbirler açısından kritik olduğunu belirtiyor. Rüzgarlı havalarda gece yatmadan önce sobanın söndürülmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu sayede zehirli gaz solunumu kaynaklı sessiz ölümlerin engellenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, evlerde kullanılan sobaların düzenli bakımının yapılması ve havalandırmanın sağlanması da önemli güvenlik önlemleri arasında bulunuyor.