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Halka arz sürecinde, Sur Tatil Evleri'nin hisse başına fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi. Şirket, toplamda 45 milyon adet hisseyi satışa sunacak. Bu hisselerin 22,5 milyon adedi sermaye artırımı, diğer 22,5 milyon adedi ise halka arzda ortak satış yöntemiyle satılacak. İşte, Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz tarihi ve halka arz bilgileri...

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz tarihi 7-8 Aralık 2023 olarak planlanıyor. Halka arzda, toplam lot sayısı 45 milyon olacak. Bu lotlardan 36.000.000 adedi (%80), Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 9.000.000 adedi (%20) ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılacak.

HALKA ARZIN DETAYLARI ŞU ŞEKİLDE

Borsa Kodu: SURGY

Halka Arz Tarihleri: 7-8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 49,18 TL (Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir)

Halka Arz Yöntemi: "Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 145.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye: 167.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %26,87

Halka Arz Büyüklüğü: 2.213.100.000 TL

FON KULLANIM YERLERİ ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ

%85/90 Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin Finansmanı

%10/15 İşletme Sermayesi