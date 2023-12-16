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Uzmanlar, bakımlarını düzenli yaptırmak ve emniyet sistemli ürünleri tercih etmek tüketicilerin güvenli kombi kullanımı için alabileceği önlemlerin başında geldiğini söyledi.

Kombilerin yanlış kullanımı durumunda özellikle lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmesine yol açılabileceğinin altını çizen uzmanlar, tüketicilerin alacağı birkaç önlemle olumsuz olayların önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

“BAKIMI ATLAMAMAK GEREKİYOR”

Kombilerin uzun yıllar güvenli bir şekilde, ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla kullanılabilmesi için periyodik kombi bakımına önem verilmesi gerekiyor. Bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesi güvenli kullanım için atlanmaması gereken konular arasında başta geliyor.

Ayrıca kombilerin montajında orijinal baca kullanımı ve baca montajlarının doğru yapılması da azami öneme sahip. Bakım yaptırmak isteyen tükecilerin ise muhakkak yetkili servislerden hizmet alması gerekiyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI

Uzmanlar, doğal gaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin, tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor ve bu gazın tesisatta meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda çok miktarda birikme yapmasının zehirlenmelere sebep olabileceğini belirtiyor.

Lodoslu havalarda baca çekişinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten uzmanlar, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olmasının hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Cihazın baca bağlantı flekslerinin yıpranmamış, delinmemiş olması ve flekslerin baca girişleri ile arasındaki boşluğun sıcaklığa dayanıklı malzeme ile sızdırmaz hale getirilmesi de bir diğer önemli nokta. Uzmanlara göre hayat kurtaran bir diğer önlem de bacanın çekmemesi durumlarında devreye girebilmesi için kombinin çalışmasını engelleyen emniyet sisteminin bulunması.