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Cumhurbaşkanı, gece yarısı Resmi Gazete üzerinden Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda önemli bir değişiklik yaparak, ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kurunu revize etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kurunda yüzde 25'lik bir artışa gidildi.

Bu karar, 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve güncel 1 Euro değerinde yüzde 25 artış ile birlikte 17 lira 55 kuruş seviyesine taşıyacak.

Yüzde 25 artış yapılmasıyla önceki Euro değeri 14 lira olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararda, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değerleri de güncellendi. Buna göre, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan güncelleme ile değişti.

Yapılan değişikliğe göre barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karardaki önemli değişiklik 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve ilaç sektöründe fiyatlamada etkili bir güncelleme sağlayacak.