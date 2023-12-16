Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:18     07:48     12:41     15:03     17:24     18:49

Akdağmadeni    06:13     07:43     12:37     14:59     17:20     18:45

Aydıncık             06:16     07:47     12:39     15:00     17:21     18:46

Boğazlıyan         06:15     07:44     12:39     15:03     17:24     18:48

Çandır                 06:14     07:44     12:38     15:02     17:23     18:47

Çayıralan            06:14     07:43     12:38     15:01     17:22     18:46

Çekerek              06:16     07:46     12:38     15:00     17:20     18:46

Kadışehri            06:14     07:45     12:37     14:59     17:19     18:45

Saraykent           06:15     07:45     12:38     15:01     17:22     18:46

Sarıkaya              06:15     07:45     12:39     15:02     17:23     18:47

Ünlü Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Ünlü Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı

Şefaatli                06:18    07:47     12:41     15:05     17:25     18:50

Sorgun                06:16     07:47     12:40     15:02     17:23     18:47

Yenifakılı            06:16     07:46     12:40     15:04     17:25     18:49

Yerköy                06:19     07:49     12:42     15:05     17:26     18:50

Kaynak: Haber Merkezi