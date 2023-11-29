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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba teklif, bir dizi önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu teklifte öne çıkan gelişme, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına odaklanıyor.

Ödemelerini gerçekleştiremeyen veya yapılandıramayan vatandaşların GSS prim borçları, torba teklif kapsamında silinecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, 2014 öncesine ait olan 1 milyon 879 bin 401 borçlu vatandaşın toplamda 1 milyar 835 milyon 604 bin liralık borcu affedilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, torba teklifin bir diğer önemli maddesi ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden yapılan bilgi sorgulama hizmetlerini içeriyor.

Bu çerçevede, özel kuruluşlar tarafından aylık 100 milyon sorgu yapılması durumunda her bir sorgudan alınacak 25 kuruş ile aylık 25 milyon lira, yıllık ise 300 milyon lira gelir elde edileceği öngörülüyor.

Ayrıca, cep telefonlarından alınan asgari maktu vergi tutarının her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmesi uygulamasının süresi 2033 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Bu uygulama ile 2024 yılı için bütçeden 250 milyon lira gelir hedefleniyor.