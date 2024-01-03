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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu haber altında gram altın, enflasyonun etkisiyle zirveye tırmandı.

TÜİK'in verilerine göre, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olarak belirlendi, yıllık bazda ise bu oran 64,77'ye ulaştı. Bu önemli açıklama, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek olan 6 aylık enflasyonun da yüzde 37,57 olduğunu gösterdi.

TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasasında hızlı bir hareketlilik yaşandı. Gram altın fiyatları piyasaların henüz açılmadan bin 981 liraya kadar yükseldi.

Tarihi zirvelere ulaşan gram altın, dünkü kapanışa göre artış gösterdi. Dünkü rekorunu kıran gram altın, bugün tekrar zirveyi zorladı. Ancak, piyasalardaki bu hareketliliğin ardından gram altın bir süre sonra tekrar düşüşe geçti.

Şu an itibariyle piyasalarda gram altın, bin 966 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Enflasyonun etkisiyle yaşanan bu fiyat dalgalanmaları, altın yatırımcıları ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.