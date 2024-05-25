Yatırım araçlarının performanslarına bakıldığında, bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Borsa sınırlı kazanç sağlarken, altın yatırımcılarına büyük kayıplar yaşattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,31 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 10.633,93 puanı ve en yüksek seviyesi olan 11.088,01 puanı gördü. Haftayı ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 10.676,65 puandan kapattı.

Altın piyasasında ise kayıplar dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,81 oranında azalarak 2 bin 421 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,99 düşerek 15 bin 977 lira oldu. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 10 liraya indi.

Döviz piyasasında da düşüşler görüldü. ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya gerilerken, Euro yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 oranında değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,15 oranında artış gösterdi. Yatırım fonları kategorilerinde ise en çok kazandıran, yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.