Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam değil, büyük bir indirim yapıldı. Bu dev indirim, pompa fiyatlarına da yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar…

Son dönemde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, araç sahiplerinin endişelenmesine neden oluyordu. Ancak bu kez işler tersine döndü. Brent petrol fiyatlarının haftayı yüzde 2,1’lik bir düşüşle kapatması, akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oldu ve bu indirim pompa fiyatlarına da yansıdı.

BRENT PETROL VE DOLAR/TL KURUNDAKİ GELİŞMELER

Brent petrolün yüzde 2,1’lik bir kayıp yaşaması ve yurt içinde dolar/TL kurunun stabil kalması, akaryakıt fiyatlarının düşmesini sağladı. Bu olumlu gelişmeler, araç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

BENZİNE DEV İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,38 TL'lik indirim yapıldı. Bu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansırken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.