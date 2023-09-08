Yozgat, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda yetiştirdiği ünlü isimleriyle de dikkat çekiyor. İşte Yozgat'ın bağrından kopan ünlülerden bazıları:

YOZGAT'IN BAĞRINDAN KOPAN ÜNLÜ İSİMLER:

TAHA AKYOL

10 Ekim 1946 tarihinde Yozgat’ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Burada Yeniden Millî Mücadele Hareketi'ne yakınlık duydu ve Aykut Edibali, Ahmet Taşgetiren ve Ali Müfit Gürtuna gibi isimlerle tanıştı. Gazetecilik mesleğine 1977 yılında Her Gün gazetesinde başladı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulundu. Darbe sonrasında tutuklandı ve uzunca bir süre Mamak Cezaevi'nde yattı. Askeri mahkemede yargılandı ve beraat etti.

Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 80'li yılların ortalarından itibaren milliyetçi çizgiden uzaklaşarak muhafazakâr-liberalizme yöneldi. Siyasi ve iktisadi olarak kendisi tam bir klasik liberal iken, kültür ve dış politika alanında sağ-kanat yaklaşımı benimsemektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan Akyol, CNN Türk program yapımcısı ve Hürriyet gazetesinde yazar olarak çalışmıştır. 1992 yılında Nazlı Ilıcak ile beraber Söz Meclisten İçeri adlı bir tartışma programını hazırlayıp sunmuştur. Demirören Holding'in Hürriyet gazetesini satın almasından kısa bir süre sonra buradaki görevinden ayrıldı. Akyol, Karar gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.

ŞÜKRÜ ERBAŞ

7 Eylül 1953 tarihinde, Yozgat'ta dünyaya geldi. Annesi, Lalezar Hanım; babası Doğan Erbaş'tır. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı.

1972 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memur olarak çalışmaya başladı; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde öğrenim gördü. 1978 yılında mezun oldu.

1984 yılında başladığı edebiyat hayatının ilk yıllarında, Yarın dergisinde kurul üyesi olarak yer aldı. Edebiyatçılar Derneği'nde 1993-1995 yılları arasında genel sekreterlik, 1998-1999 yılları arasında başkanlık yaptı. İlk şiiri 1978 yılında, Varlık Dergisi'nde yayımlanan sanatçı; "Yolculuk" adlı şiir kitabıyla, 1987'de Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülüne layık görüldü. Şiir dışında deneme ve antoloji dallarında da eser veren Erbaş, halen PEN Yazarlar Derneği üyesidir.

ABBAS SAYAR

Yazarlığıyla edebiyat dünyasına önemli katkılar sunan Abbas Sayar, 21 Mart 1923 tarihinde Yozgat’ta doğdu. 1941’de Yozgat Lisesi’ni bitirdikten sonra 1945 yılında evlendi ve İstanbul’a yerleşti. Dört dönem İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Türkoloji eğitimi aldı ancak eğitimini yarıda bırakarak Yozgat’a döndü. Bir süre çiftçilikle uğraştı. Yeniden İstanbul’a giderek matbaa kurdu, 1953’te Yozgat’a dönerek İstanbul’daki matbaasında 15 günde bir çıkarttığı gazeteyi Yozgat’ta yayımlamaya devam etti ve böylece şehrin Bozlak adlı ilk yerel gazetesini çıkarttı. Yozgat’ın Bozok ve İleri gazetelerinde çeşitli yazıları yayımlandı. Kısa bir süre politika ile ilgilendi. Yozgat Demokrat Parti müteşebbis heyeti kurucuları arasında yer aldı ama politikaya olan ilgisini kısa zamanda yitirdi.

11 Temmuz 1989 yılında Ayvalık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hanife Ender Sayar'la ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık, Balıkesir’e yerleşti. Edebiyatın yanı sıra resim sanatı ile uğraştı. 1990’larda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir’de sergiler açtı. 4 Ağustos 1999’da yatağında uyurken, gece yarısına doğru fenalaşarak beyin kanaması geçiren Sayar, bir hafta sonra 12 Ağustos 1999 tarihinde İzmir ’de hayatını kaybetti. Şair Can Yücel'le aynı tarihte ölmüştür. Mezarı Yozgat’ta Çatak Mezarlığındadır. Abbas Sayar’ın bir oğlu vardır. Yozgat’ta bir sokağa adı verilmiştir.

ALTAN ERKEKLİ

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Altan Erkekli, aslen soyadını aldığı Yozgat'ın Erkekli köyü kökenlidir.

Erkekli, lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.

Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

ATİLLA SARAL

Model ve oyuncu Atilla Saral, aslen Yozgatlıdır. Modellik kariyerine 1987 yılında başlayan Saral, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

BÜLENT ÇETİNASLAN

Tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Çetinaslan, Ankara doğumlu olup Yozgat kökenlidir. Oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaktadır.

İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başladı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimime devam etti. Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

GAMZE GÖZALAN

Yozgat doğumlu olan Gamze Gözalan, oyuncu ve dublaj sanatçısıdır. Birçok film ve dizide rol almış ve aynı zamanda çocuk karakterlerini seslendirmiştir.

GÜLTEN AKIN

1933 doğumlu olan Gülten Akın, Türk şairlerinden biridir. Şiirleri pek çok dile çevrilmiş ve müzik sanatçıları tarafından bestelenmiştir.

1950’li yıllarda yazmaya başladığı şiirleriyle, kısmen İkinci Yeni çizgisinde görülen, ancak 1970’li yıllardaki şiirlerinden itibaren bireycilikten toplumculuğa yönelen bir şairdir.

Şiirleri pek çok dile çevrilen ve kırktan fazla şiiri bestelenen Gülten Akın, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 2008 yılındaki vefatından sonra Milliyet gazetesinin yaptığı bir ankette en fazla oyu alarak yaşayan en büyük Türk şairi seçildi. Şiirinde bir doruk noktası olarak nitelenen Beni Sorarsan’ı 2013’te yayımladı. Aksu Bora'nın annesidir.

HAYKO CEPKİN

1978 doğumlu olan Hayko Cepkin, müzik kariyerine başlamış ve Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

1978 yılında Ermeni kökenli Yozgatlı bir ailede dünyaya gelen Hayko Cepkin, Özel Getronagan Ermeni Lisesini bitirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesinde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Çeşitli yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra da 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başladı. İlk albümü Sakin Olmam Lazım ile iyi bir çıkış yapan Hayko, ikinci albümü Tanışma Bitti ile de hayran kitlesini arttırdı. 3. albümü Sandık ile daha geniş alanlara yayıldı.

İlk albümü olan Sakin Olmam Lazım'ı albümleri arasında saymayan Hayko Cepkin, demo olarak nitelendirdiği albümünün konusunu kendi ile alakalı olarak açıklıyor. Hayko Cepkin, "Tanışma Bitti"nin konusunu "korku" olarak belirledi ve insanların korkuları ile yüzleşmeleri gerektiğini işledi. Üçüncü albümü Sandık'ın konusu ise, "ölüm" yani kaçınılmaz gerçek. Hayko Cepkin'in bir sonraki albümü ise 'Aşk' konulu 13 Kasım 2012 çıkışlı Aşkın Izdırabını... albümüdür. 2016'da çocukluğunda dinlediği şarkıları kendine has tarzıyla yorumladığı Beni Büyüten Şarkılar Vol.1 isimli albümünü yayınladı.

İHSAN OKTAY ANAR

Yazar İhsan Oktay Anar, edebiyat dünyasına önemli eserler kazandırmıştır. Kitapları geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle okunur.

İhsan Oktay Anar, 1960 yılında İstanbullu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Yozgat'ta dünyaya geldi. Babası Mehmet Sait Bey, TEKEL'de müskirat eksperi, annesi Bedia Hanım ise memurdur.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladıktan sonra, aynı bölümden 2011 yılında öğretim üyesi olarak emekli oldu.

1995 yılında yayımladığı ''Puslu Kıtalar Atlası'' isimli ilk romanı, yirmiden fazla dile tercüme edildi ve hem içerik hem de biçim olarak pek ilgi görüp beğenildi. ''Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri'' adlı romanı da İngiltere'de tiyatro oyunu olarak uyarlandı ve sahnelendi.

Anar, 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

KUBİLAY TÜRKYILMAZ

Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Kubilay Türkyılmaz, Yozgat'ın yetiştirdiği sporcular arasında yer alır.

Yozgat'tan İsviçre'ye göç etmiş işçi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'nin İtalyan kantonundan Bellinzona kentinde dünyaya geldi ve burada US Semine takımda futbola başladı. Ardından AC Bellinzona'ya transfer oldu. Daha sonra Servette FC ve FC Bologna kulüplerinde oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray-Manchester United arasındaki tarihi maçta da 2 golü bulunan Kubilay, o maçta Galatasaray'ın skor 2-0'dan 3-2'ye getirmesine katkı sağlamış; fakat maç 3-3 bitmişti. Bu skor sayesinde de Galatasaray, Manchester United'ı eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştır.

En son FC Luzern takımında oynarken dizindeki sakatlık nedeniyle aktif spor kariyerine nokta koydu.

MAHMUT FAZIL COŞKUN

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, sinema dünyasında önemli bir yere sahiptir. Filmleri birçok ödül kazanmıştır. Mahmut Fazıl, 1973 yılında Yozgat'ta doğdu.

MEHMET EKİCİ

Futbolcu Mehmet Ekici, hem Türkiye'de hem de yurtdışında başarılı bir kariyere sahiptir.

MEHMET TOPUZ

Mehmet Topuz, 7 Eylül 1983 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Futbolcu Mehmet Topuz, Türk futbolunun önemli oyuncularından biridir.

TAHİR NEJAT ÖZYILMAZEL

Tahir Nejat Özyılmazel “Neco” lakabıyla bilinir. Tahir Nejat Özyılmazel, 24 Temmuz 1948 tarihinde Yozgat’ta doğdu.

Sanatçı Neco, müzik kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Birçok şarkısı Türk pop müziğinin klasikleri arasındadır.

SAYGI ÖZTÜRK

Gazeteci Saygı Öztürk, medya dünyasına önemli katkılar sunmuş ve haber programlarıyla tanınmıştır.

Bu liste, Yozgat'ın yetiştirdiği ünlülerin sadece birkaçını içeriyor. Bu isimler, Yozgat'ın kültürel ve sanatsal zenginliğine katkıda bulunan önemli kişiler ve Yozgat'ın gurur kaynağıdır. (Haber Merkezi)