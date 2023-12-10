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Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası, beklenmedik bir gelişme ile sarsıldı. Uzun bir süredir süregelen yüksek fiyatlar ve döviz kurlarındaki etkiler, sonunda hükümet müdahalesi ile değişmeye başladı. İşte ikinci el otomobil piyasasında yaşanan bu devrimin detayları:

2020 yılından bu yana, otomobil pazarında gözle görülür bir artış yaşanıyordu. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları, dolar kuru ve dış faktörlere bağlı olarak artış gösteriyordu. Ancak, bu durumun ülkemizde sabit kalan fiyatlarla uyumsuzluğu dikkat çekiciydi.

Doların yükselmesiyle birlikte, otomobil fiyatları da yükseliyordu ve bu durum normal karşılanabilirken, yurt dışında aynı aracın fiyatının sabit kalmış olması, Türkiye'deki fiyatların absürt bir şekilde artmasına neden oluyordu. Yabancı ülkelerde sabit kalan fiyatlar, ülkemizde artan vergiler ve ek maliyetlerle birleşerek otomobil alımını zorlaştırıyordu.

Ancak, son dönemde hükümetin aldığı kararlar, ikinci el otomobil piyasasında köklü bir değişime yol açtı. Özellikle kredi musluklarının kısılarak ve faizlerin arttırılmasıyla, otomobil piyasasında bir yavaşlama yaşandı. Artan faiz oranları nedeniyle otomobil alımı bir yatırım aracı olmaktan çıktı.

Hükümet tarafından belirlenen 6000 km ve 6 ay süre sınırı fiyat düşüşlerinde belirgin bir etki yaratmasa da, kredi şartlarının sıkılaşması piyasada önemli bir değişikliğe neden oldu. Bu sayede ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 25'in üzerinde düşüşler yaşandı.

Şu anda enflasyonun artmasına rağmen, otomobil bayilerinde bir önceki aya nazaran fiyatların düştüğü gözlemleniyor. İkinci el pazarda yaşanan bu fiyat düşüşlerinin özellikle 2024'ün ilk yarısında daha da hızlanması bekleniyor. Uzmanlar, hükümetin müdahalesinin piyasayı dengelediğini ve tüketicilere daha uygun fiyatlar sunacağını öngörüyorlar.