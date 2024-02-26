Tolga Başaran Spor Gecesi'nde Türkiye ve Avrupa'nın en iyi Kick Boks'çuları buluştu.

İstanbul Beylikdüzü'nde Türkiye ve Avrupa'nın en iyi Kick Boks'çuları bir araya gelerek muhteşem performanslar gerçekleştirdiler.

Tolga Başaran, Tarık Sayın ve Şenol İpek sponsorluğunda İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen Kick Boks'çuları 'Gazi'ler için ringe çıktı.

Yapılan spor gecesine Yozgat’ın altın yumruğu İsmail Uzuner de katılım sağladı.

Gürcistanlı rakibi Roma Mextıev ile yarışan İsmail Uzuner, ringin tozunu attırdı.

İsmail Uzuner, 2.17 saniyede rakibi Roma Mextıev’i yendi.

Gazetemize özel açıklamalarda da bulunan Uzuner, “Maçı ilk rauntta KNOCKOUT ile kazandım. Bu sosyal sorumluluk organizasyonunda gazilerimize bir nebze olsa da yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.