Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının enflasyona ezdirildiğini, ekonomik sıkıntılar, iş ve işyeri sorunlarıyla moral ve motivasyonu bozulan çalışanların sıkıntılarını göremeyecek kadar sahadan kopuk bir yetkili sendika profiliyle karşı karşıya olduklarını belirterek, sağlık çalışanları, kendi hak ve hukukunun korunması ve geliştirilmesine yönelik taleplerinin hangi yöne evrildiğini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YIPRATIYOR”

Resmi enflasyon yüzde 64.07 olurken, memurlara yüzde 15 zam yapıldığına dikkat çeken Taşkın, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer büyükşehirlerde gıda, ulaşım, kira artışlarının sağlık çalışanlarını ekonomik olarak yıprattığının altını çizdi.

Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının iş ve işyerinden kaynaklı ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının bulunduğuna vurgu yaparak, bu sorunların çözümünün hükümet ile yan yana yürüyen yetkili sendikanın en önemli görevlerinden olduğunu belirtti. Sahadan kopmuş, güç zehirlenmesi yaşayan bir sendikanın çalışanların sorunlarını görmesinin beklenmediğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce mahkemesinin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına göre verdiği kararı yok sayarak, hedef göstermesinin tamamen kendi çıkarlarına yönelik bir eylem biçimi olduğunu ifade eden Taşkın, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı yok sayarak eleştirmeye kalkmak, kendi çıkarlarını korumaya yönelik bir eylem ve hadsizliktir. Bugüne kadar çalışanların ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını çözmekten aciz kalmış sendikaların ve konfederasyonların gelinen noktada açıkça hukuksuzluğu savunarak aynı noktada durması nasıl bir aymazlığa düştüklerini gösteriyor. Bağımsız sendika olarak bizler de bu durumlarını hayret ve şaşkınlıkla izliyoruz.”

“VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR”

Önceliğin kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi olduğunu belirte Taşkın, “Seçim öncesi verilen sözler tutulmalıdır. Memura verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de aynen yansıtılacağı söylenmesine rağmen bu sözde tutulmamıştır. ‘Memur ve emeklileri enflasyona ezdirilmedi’ denmesine rağmen bunun aksi yaşanmaktadır. Memur ve memur emeklileri ne yazık ki enflasyonun altında can çekişmekte; sağlıklı beslenememekte, sadece hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Pek çok sorun çözülmeyi beklerken, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde ‘3.600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi için çalışma yapılacaktır” denilmesine rağmen bugüne kadar bir çalışma yapılmamış, memurlar bir kez daha hayal kırıklığı yaşamıştır. YHS’nin kaldırılması gündeme gelmiş, TBMM’ne kadar gelen teklif rafa kaldırılmış ve bir daha lafı bile edilmemiştir. Memura yılda iki defa bayram ikramiyesi talebi güncelliğini korurken hiçbir yetkiliden ses çıkmaması düşündürücüdür. Kamu çalışanlarının çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreşlerin açılması gerekli iken sanki böyle bir sorun yokmuş gibi davranılması vahimdir. Kamu çalışanları arasındaki çarpık ücretlendirme politikasında birliğin sağlanması gereklidir. Biz, yoksulluk sınırı üstünde, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş verilmesi talebinde ısrarcıyız. Sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Şimdi yetkili konfederasyon ve sendikalara sesleniyoruz; bu söylediklerimizin hangisini gerçekleştirebilmek için mücadele ettiniz? Yüzde 2 sendika barajı kaldırıldı diye öfkeleniyorlar! Eylem yapacaklarmış! Bu yürüyüşü, memura emekliye hakkını vermeyen hükümete karşı yapabiliyor musunuz? Meclis’e yürüyerek çalışanların, emeklinin hakkını isteyebiliyor musunuz? Samimi değilsiniz, kamu çalışanlarının yanıltıyorsunuz. Bu sorunları görmezden gelerek kendi çıkarlarınızın peşine düşmenizi nasıl açıklayacaksınız? 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde de gördüğümüz gibi kamu çalışanlarının sorunlarını masada çözemeyen, memuru ve emeklilerini hükümetin enflasyon beklentilerine mahkûm eden bir yetkili sendikanın sorunları çözemeyeceği anlaşılmıştır. Memurlar, yetkili; etkisiz ve beceriksiz bu sendikadan özlük ve mali haklarının geliştirilmesine yönelik talepleriyle hesap sormalıdır” dedi.