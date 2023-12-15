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Oktay ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, arzu edilmeyen bir olay yaşandığını ve herkesin üzüldüğünü belirterek, "Tüm Türk spor camiası, futbol camiası ama tüm Türk kamuoyu olarak üzüldük. Yapılması gerekenler yapıldı ama biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının, şehrimizin zarar görmemesi adına da hem MKE Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AK Parti milletvekilleri olarak şehrin birlik, beraberlik ve dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor. Olayın idari boyutu da devam ediyor. TFF tarafından gerekli açıklamalar da zaten yapıldı. İçeride yaptığımız değerlendirmede de yine MKE Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerinin olduğunu görüyoruz. Bazı itirazların olduğunu görüyoruz ve Tahkim Kuruluna gidecekleriyle alakalı da açıklamaları oldu. Zaten bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir sorun yaşandığı zaman hemen yeni bir kanun çıkarma yönünde yoğun talepler geldiğini dile getiren Oktay, şunları kaydetti: "Zaten bu konudaki çalışmalar gerek meclisimizde gerekse ilgili bakanlıklarımız nezdinde yapılıyor, yapılacaktır. Bu kanun yeni çıkarılmıştı, yeşil sahalarda şiddetin önlenmesiyle alakalı. Bir de olayın kültürel ve sosyal boyutu var. Biz asıl buradan, o tür dersleri birlikte çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani yine futbolun tüm paydaşları olarak spor kulüplerimizle, Kulüpler Birliğiyle ve TFF'yle, hakemlerle, medyayla, spor adamlarıyla, antrenörlerle, futbolcularla bunun üstesinden birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu, eğitimle mümkün olan bir şey. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzı."

MKE Ankaragücü'nün 113 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Oktay, "Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye'nin işçileri, ustaları ve o zamanki öğrencileri tarafından kurulmuş bir kulüp ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir kulübümüz. Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan MKE Ankaragücü'nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir. Her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi MKE Ankaragücü'nün de Ankara'yla bütünleşmiş bir kulüp olarak, buradan zarar görmeden çıkması ve yeni fırsatların oluşturulması, şiddetin önlenmesine dönük gerekli tedbirlerin alınması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin, yeşil sahalarda şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini zaten ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da sonuna kadar da gerek MKE Ankaragücü'nün gerek spor camiasının, tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı, bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ise milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) MKE Ankaragücü'ne verdiği cezalarla ilgili itirazda bulunacaklarını belirterek, "Süreçle ilgili Tahkim Kuruluna gidip yasal haklarımızı kullanacağız. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Sayın başkanımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takım kaptanları Ali Sowe, Uros Radakovic ve Atakan Çankaya da ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.